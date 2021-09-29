أعلن الفنان ” حمدي الميرغني ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن إصابته وزوجته الفنانة ” إسراء عبد الفتاح ” بفيروس كورونا .

حيث أشار حمدي الميرغني إلى إصابته بالفيروس منذ أيام وخضوعه للعزل المنزلي وبروتوكول العلاج هو وزوجته ,

فكتب في منشوره قائلا : ” الحمدلله والفضل لله .. أنا بخير وأسرتي بخير .. وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا منذ عدة أيام ومازلت خاضعا وملتزما للحجر المنزلي ومتابعة بروتوكل العلاج أنا وإسراء ” .

وتابع : ” وشكرا لكل من حاول الاتصال أو إرسال رسالة للاطمئنان ولكني اعتذر عن عدم الرد على أغلب الاتصالات والرسائل بسبب كثرتهم وأرجو منكم الدعاء .. والحمد لله على ما أصابنا ” .