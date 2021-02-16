أعلن الفنان ” سامي مغاوري ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن استقالته من مجلس نقابة المهن التمثيلية دون أن يكشف عن أسباب اتخاذه لهذا القرار .

فكتب سامي مغاوري في منشوره قائلا : ” لقد تقدمت باستقالتي من مجلس نقابة المهن التمثيلية وأشكر جميع زملائي على ثقتهم التي استمرت نحو ١٠ اعوام وأتمنى لزملائي أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح ” .

يذكر أن الفنان سامي مغاوي كان يشغل منصب وكيل النقابة .. وكان من ضمن آخر أنشطته النقابية المعلنة التحقيق مع الفنان محمد رمضان في إتهامات التطبيع بسبب صوره مع فنانين إسرائيليين منذ أسابيع .