فنان مصري شهير يعلن تعافيه من سرطان الرئة

نشر الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلن فيه عن شفاؤه من مرض سرطان الرئة الذي كان قد كشف عن إصابته به قبل عدة أشهر .

وذلك بعد خضوعه لجلسات مطولة من العلاج الكيميائي قبل ظهور نتيجة الأشعة التي أثبتت شفاؤه من هذا المرض .

وكتب زكي فطين عبد الوهاب في منشوره قائلا : ” أصدقائي الأعزاء .. خبر سار .. نتيجة الأشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر .. ده معناه إني تقريبا خفيت .. وهعمل أشعة كمان 3 شهور للمتابعة .. باي باي chemo .. باي باي cancer ” .

يذكر أن زكي فطين عبد الوهاب كان قد أعلن في شهر مايو الماضي إصابته بمرض السرطان واكتشاف ورم خبيث في الرئتين بعدما نشر صورة له وهو حليق الرأس وقد تعاطف معه الجمهور كثيرا .