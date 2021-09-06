كشف الفنان ” عمرو سعد ” عن رغبته في تدريب المنتخب المصري لكرة القدم بعد تعادل المنتخب مع منتخب الجابون بنتيجة 1/1 ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022 .

فكتب عمرو سعد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موجها رسالة إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ” أحمد مجاهد ” : ” نداء إلى السيد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة : أنا عاوز ابقى المدير الفني والنبي ” .

وتفاعل المتابعون بشكل ساخر على منشور الفنان عمرو سعد فجاءت بعض التعليقات مثل : ” الطموح حلو ” و ” على الأقل هنلعب بروح ملوك الجدعنة ” و ” والله يا سرية كلامك صح .. انت لو جبت سفينة هتعملوا أداء أحسن من ده ” .