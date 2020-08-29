خرج الفنان المصري ” نادر أبو الليف ” بتصريحات له بعد غياب كشف من خلالها عن تدهور وضعه المادي في الآونة الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد .

وذلك بسبب توقفه عن العمل وإضطراره لإلغاء عدد من الحفلات وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع التجمعات .

فقال : ” كورونا خربت بيتي لأن كل الحفلات تم إلغاؤها ومنها حفلات بأمريكا ودبى وأبو ظبي .. وأعيش حياتي حاليا بالسلف والدين ” .

وعلى جانب آخر أكد نادر أبو الليف على ندمه عن مشاركته في مسلسل ” ولاد إمبابة ” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .

وأشار إلى أن صداقته مع منتج المسلسل دمرته لأنه أوهمه أنه سيشارك بدور كبير ومهم وفي الواقع لم يظهر إلا في مشهدين أو ثلاثة .