كشف الفنان ” شريف دسوقي ” الشهير بشخصية ” سبعبع ” في مسلسل ” ب 100 وش ” عن تعرضه لاعتداء من جانب شخص مجهول باستخدام ” الشومة ” مما دفعه إلى الاستنجاد بالشرطة .

وتعود تفاصيل الواقعة وفقا لتصريحات شريف دسوقي إلى أنه كان متواجدا في أحد المطاعم بالأسكندرية برفقة أسرته وظهر له شخص مجهول ظن أنه عامل ركن السيارات المتواجد في المكان .

وعندما ذهب إليه ليعطيه مفتاح السيارة رفض عامل الباركنج أخذ المفتاح ورد عليه بأسلوب غير لائق .

فقال شريف دسوقي : ” هذا الشخص قام بالرد عليا بأسلوب خارج عن الأدب أمام أسرتي وقام بفتح باب سيارتي رغبة منه في التعدي عليا وأسرع لإحضار شومة ” .

وتابع : ” وبعد علم صاحب المطعم بالواقعة حاول أن يقوم بتهدئة الموقف فيما قمت بإبلاغ النجدة لاتخاذ اللازم مع هذا المجهول ” .

ووصلت عناصر الشرطة على الفور وتم فتح تحقيقا حول الواقعة .