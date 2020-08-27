نشر الفنان المصري ” تميم يونس ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشف من خلاله عن تعرضه للتحرش الجنسي عندما كان عمره 22 عاما على يد طبيب أسنان .

وعن تفاصيل الواقعة قال تميم يونس في مقطع الفيديو : ” كان فيه دكتور تبع عيلة خطيبتي راجل متجوز ومخلف إسمه باسم سمير والمفروض إنه دكتور بتاع الفنانين وليه سمعة .. رحتله وخطيبتي كانت قاعدة برة وابتدا يسألني اسئلة غريبة ” .

وأضاف تميم أن الطبيب طلب منه يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري .. مما جعله يدفع الطبيب بيده متهما إياه بالخرف .

وتابع : ” خرجت من العيادة وعندي حالة من الذهول وكنت بطمن نفسي ولما حكيت للناس قعدوا يقولولي إنت أكيد بتخرف وهو ساعتها كلم العيلة وقالهم إنه كان بينزف وبيخرف لحد ما ابتديت اسمع قصص مماثلة بس عديت الموضوع ” .

واختتم تميم يونس حديثه قائلا : ” الراجل ده لازم يتوقف .. وأنا بعترف إن الموضوع تقيل جدا على راجل .. ملخص كل ده أوعى حد يقول ليه البنت بتتكلم دلوقتي ولا إيه اللي وداها هناك .. انا راجل وبعرف ادافع عن نفسي كويس جدا ولما حصلي الموقف ده تهت .. الله يكون في عون البنات اللي مبتعرفش تتكلم ” .