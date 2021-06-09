أعلن الفنان ” مراد مكرم ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرضه لوعكة صحية منذ أيام استدعت ذهابه إلى المستشفى .

فكتب مراد مكرم : ” وعكة صحية خفيفة .. قرصة ودن .. شكرا يارب .. بشكر كمان القائمين على مستشفى سعاد كفافي وأخص بالشكر د. محمد صفوت على الاهتمام البالغ صديق جدع وقت الشدة ” .

وتابع : ” الدرس : الدنيا مش مستاهلة .. الشغل لو ليك نصيب فيه هيمشي حتى لو بشوية مشاكل .. العلاقات مش أبيض وأسود في ناس رمادي اللي هي ناس زي الفل بس ما ينفعوش معاك تضارب شخصيات ” .

وأضاف : ” والصحة أهم نعمة مديهالك ربنا .. خلي بالك من نفسك وماتاخدش حاجة على أعصابك .. تعامل مع الدنيا من بره ماتخليهاش تأثر جواك على قد ما تقدر طبعا ” .

واختتم مراد مكرم منشوره قائلا : ” يوم جديد وبداية جديدة للمرة المليون .. بداية جديدة في تحدي الذات نحو الأفضل لها .. يومكم جميل ” .