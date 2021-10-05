حل الفنان ” محمد التاجي ” ضيفا مع الفنانة ” إسعاد يونس ” في برنامجها صاحبة السعادة في حلقة مساء أمس الإثنين والمذاع على قناة dmc .

وخلال اللقاء كشف محمد التاجي عن أنه حفيد الفنان الراحل ” عبد الوارث عسر ” وهو الأمر الذي لم يكن يعلمه الكثيرون من قبل .

وأشار محمد التاجي إلى أن جده عبد الوارث عسر كان يمنعه من الإعلان عن صلة القرابة بينهما وأن الفنان الراحل لم يكن يرغب في دخول حفيده إلى مجال الفن والتمثيل .

وتابع : ” هو مكنش عايزني امثل وقالي لو عايز تمثل روح مثل بس اوعى تروح بقى تقولهم إن أنا حفيد عبد الوارث عسر .. لو سمعت انك رحت لمنتج وتقوله أنا حفيد عبد الوارث عسر وشغلني هتبقى واحنا كنا بنترعب منه ” .

وأضاف : ” ففضلت خايف طول عمري إن أنا أقول إن أنا حفيد عبد الوارث لحد ما جيت في سنة 86 اتعرضت البشاير لقيت نفسي نجم فقولتلهم أنا حفيد عبد الوارث اتشرف بقى بيه شوية وخلاص مش محتاج الزق فيه علشان ابقى حاجة ” .