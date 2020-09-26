خرج الفنان المصري ” رشوان توفيق ” بتصريحات صحفية له أعرب من خلالها عن غضبه واستيائه من تجاهل الوسط الفني .

حيث أشار إلى إنه منذ فترة طويلة ولم تعرض عليه أدوارا رئيسية وإنما أدوار الشرف فقط وهي التي لن يقبل بها مرة أخرى حتى يموت على حد قوله .

فقال رشوان توفيق : ” عيب لما أكون خدمت الفن كل هذا الوقت وأقدم دور شرف .. الواحد كبر أوي ولكن الحمد لله على نعمة الصحة .. من زمان ومحدش بيهتم بكبار السن والجميع يبتعد عن كتابة سيناريو به أدوار جيدة لتلك الفئة على عكس هوليوود أو الدول الأوروبية ” .

وأضاف : ” عايش على ذكريات أعمالي القديمة التي تعرض على بعض القنوات بين الحين والآخر .. فإبنتي كل فترة تخبرني أنه يتم عرض مسلسل لي على التليفزيون ” .