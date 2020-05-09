انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الآونة الأخيرة صورة للفنانة ” منى فاروق ” وهي ترتدي فستان زفاف وبجانبها الفنان ” محمد عز ” .

الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول حقيقة زواجهما .

وخرج الفنان محمد عز للرد على ذلك ونفي تلك الشائعة من خلال منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

كتب فيه : ” إشاعة طبعا .. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا ” .

وتابع محمد عز : ” ملعون أبو السوشيال ميديا اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس لمجرد لم شوية فولورز ولايكات ” .

وعن حقيقة الصورة التي تم تداولها أشار إلى إنها من كواليس مسلسل ” الأب الروحى ” الجزء التاني .. فقال : ” الصورة المنتشرة من كواليس مشهد الحلم في مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني ” .