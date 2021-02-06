خرج الفنان ” شريف دسوقي ” الشهير بشخصية ” سبعبع ” في مسلسل ” ب 100 وش ” بتصريحات له مؤخرا هدد من خلالها بإقدامه على الانتحار في حال عدم حصوله على حقه وأجره عن فيلمه الأخير ” وقفة رجالة ” من المنتج ” أحمد الجنايني ” وبسبب ما تعرض له من ظلم واستغلال على حد قوله .

فقال شريف دسوقي : ” هقتل نفسي في ميدان عام لو مخدتش حقي من أحمد الجنايني .. ومش هجيب محامي يرفعلي قضية أنا بناشد الدكتور أشرف زكي وبقوله إبنك مهدور حقه يا سيادة النقيب ” .

وأشار دسوقي إلى إنه خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم تعرض لإصابة أدت إلى تدخل جراحي وطالب بتعويض مادي عن ذلك .. وعلق على ذلك قائلا : ” كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير وفيه شوت قعدنا فيه 4 ساعات وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر ” .

وتابع : ” فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية قلت يا جماعة ده خطر .. بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج .. بعد ساعة بدأت الناس تتخنق وبدأ الممثلين يشتكوا لكن أنا مقدرتش أكمل وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة “،

وأضاف شريف دسوقي : ” طلع لي خراج في رجلي وقتها وحسيت بتنميلة شديدة وتطور الأمر إلى تدخل جراحي وكانت هتوصل إلى غرغرينا وكنت أتألم جدًا لو حد قرب ناحية رجلي من على مسافة 20 سنتمير حتى ” .

يذكر أن فيلم وقفة رجالة يُعرض في السينمات حاليا ويشارك في بطولته كلا من : سيد رجب وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وشريف دسوقي ومحمد سلام وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص .