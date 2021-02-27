حل الفنان ” رضا إدريس ” ضيفا مع الفنان المصري ” إدوارد ” في برنامجه ” القاهرة اليوم ” المذاع عبر فضائية اليوم .

وخلال الحلقة تحدث رضا إدريس عن اكتشافه وتقديمه للعديد من المواهب الفنية إلا إنه يعاني من التجاهل في الفترة الأخيرة وعدم السؤال عليه وجاء من بين هذه المواهب الفنان محمد رمضان ” .

حيث أشار إدريس إلى أنه ساعد محمد رمضان في اللقاء بالفنان الراحل ” سعيد صالح ” ليشارك بعد ذلك في العرض المسرحي الذي كانوا يقدمونه في ذلك الوقت وهو مسرحية ” قاعدين ليه ” .

فقال : ” حد إبن حلال طيب من أباطرة العصر حاليا وقالي يا عم رضا إحنا عايشين على إفيهاتك وأنا بحبك ونفسي اسلم على أستاذ سعيد صالح .. وهو واقف على باب المسرح وربنا يعلم بحاله صعب عليا وأخدته من إيديه كده واحد لقيته في الشارع على باب المسرح ” .

وأضاف رضا إدريس إنه بالفعل قدمه إلى الفنان سعيد صالح وحرص على الحديث عنه بشكل جيد .. فعلق قائلا : ” شوف الفرشة بقى علشان يستقبلوه كويس قولتله بص يا عم سعيد بقى جايبلك حد من ريحة الحبايب ” .

وفي البداية لم يذكر رضا إدريس هوية الفنان الذي يقصده من كلامه معربا عن استيائه وحزنه منه من عدم سؤاله عليه على الرغم من مساعدته له في بدايته الفنية وإنه حاليا نجم كبير في الساحة الفنية .

وتابع : ” عمره ما قال فين عم رضا وهو لما بيطلع يذكر اللي واقف جنبي الحاج سعيد صالح ومش بشوفه ولا صدفة وأنا محاولتش أوصله وعمري ما هعمل كده ” .

ثم كشف الفنان رضا إدريس أن هذا النجم هو محمد رمضان مضيفا : ” اكتشفت الأسطورة ومشالش الجميل اللي عملتهوله والحقوق عند ربنا ” .