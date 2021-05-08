وصف الفنان إدوارد تجربته الفنية في التمثيل أمام الفنانة ياسمين صبري خلال مسلسل فرصة تانية، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2020، بأنها «الأسوأ على الإطلاق»، وذلك فقًا لما تناقلته عدد من المواقع والصحف العربية، وذلك قبل عدة أشهر.

وقال إدوارد، خلال لقاء له على شاشة قناة دبي، إن المسلسل كان سيئًا بسبب معاناته من فقر في السيناريو بوضوح، لافتًا إلى أنه كان من الممكن أن يخرج العمل بصورة أفضل، وأضاف أنه سبق له التعاون فنيًا مع ياسمين في “مسلسل حكايتى” موضحًا أنه يعتبره أنجح من مسلسل فرصة ثانية، وحقق ردود فعل جيدة وقت عرضه.

وخلال هذا الحوار وعد النجم المصري إدوارد جمهوره ومحبيه بأنه لن يقدم أعمالاً دون المستوى مرة أخري مثل ذلك العمل الضعيف، مشيراً بذلك إلى مسلسل فرصة تانية الذي ندم على تقديمه.

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يُذكر أن ياسمين بدأت مسيرتها الفنية في عام 2014 من خلال مسلسل “جبل الحلال” وأيضاً شاركت في الكثير من الأعمال الأخرى المميزة، وأيضاً في عام 2020 تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وحفل الزفاف وعقد القران اقتصر على دائرة صغيرة من الأهل والمعارف، وهذا بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

في سياقٍ آخر، كانت ياسمين صبري قد أعلنت نبأ الوفاة، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات “تويتر“، قائلةً: “توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله”.

يُذكر أن ”مسلسل فرصة تانية” هو أحدث أعمال ياسمين صبري بالموسم الرمضانى الماضي 2020، والذي شاركها في بطولته كل من أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وإداورد وهبة عبدالغني ومحمد أبو داود ومحمود البزاوي وأحمد الشامي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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