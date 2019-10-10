فنان مصري يجمع بين زوجتين.. خمنوا من هو !

تضاربت الأخبار خلال الفترة الماضية حول موقف سمر أبو شقة من خطوبة زوجها النجم تامر عاشور من فتاة تدعى دارين حلمي والبعض زعم أنها انفصلت عنه، لكن مصدر مقرب من تامر أكد في تصريحات خاصة لـ “لها” أنه قرر الجمع بين الزوجتين، موضحًا أن سمر لم تنفصل عنه ولم تطلب الانفصال كما أن خطيبته الحالية دارين لا تعترض أن تكون الزوجة الثانية له.

وأضاف المصدر أن تامر عاشور سوف يقيم حفل زفافه لدارين حلمي في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة نهاية العام الحالي، موضحًا انشغاله الفترة الحالية بإحياء عدد من الحفلات الغنائية.

يذكر أن تامر عاشور لديه ابنة من زوجته الأولى وقد أطلق عليها اسم أيام وهو اسم ألبومه الغنائي الأخير، وقد تعجب البعض من إختياره لهذا الاسم.

