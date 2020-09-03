نشر الفنان المصري ” سامح حسين ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على زيارة الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” للفنانة اللبنانية ” فيروز ” وتكريمها بوسام جوقة الشرف .

حيث انتقد سامح حسين هذه الزيارة واصفا تكريم ماكرون لفيروز ب ” الخبيث ” .

فكتب في تغريدته قائلا : ” مش عارف ليه لما شوفت تكريم ماكرون للسيدة العظيمة فيروز أفتكرت لما نابليون الفرنسي المستعمر حب يتقرب ويتودد للمصريين .. مش فرحان لفيروز لأنها أكبر وأعظم من أي تكريم خبيث ” .