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فنان مصري يعلن إنفصاله عن زوجته

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نشر الفنان المصري ” محمد على رزق ” منشورا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يوم أمس أعلن فيه عن إنفصاله عن زوجته الإعلامية المصرية ” سارة فهيم ” بعد زواج استمر أكثر من عام ونصف .

فكتب محمد على رزق : ” وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .. صدق الله العظيم ” .

وتابع : ” أنا انفصلت أنا وسارة .. الحمد لله على كل شيء .. شكرا ليكي كنتي خير زوجة .. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضني خير ” .

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"وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " صدق الله العظيم أنا إنفصلت أنا و سارة…الحمد لله علي كل شئ …شكراً ليكي كنتي خير زوجة…دعواتكم ربنا يعوضها خير و يعوضني خير

A post shared by Mohamed Ali Rezk (@mohammedalirezk) on

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