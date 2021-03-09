أعلن ​الفنان المصري محمد أبو العينين، والمعروف باسم “أبو”،​ إصابته للمرة الثانية ب​فيروس كورونا​، بعد أن أُصيب به قبل 3 أشهر حيث كتب عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي “إيجابي للمرة الثانية”.

وكان أبو قد أصيب بالفيروس قبل 3 أشهر، ولم يمرّ على إصابته 6 أشهر كما هو متعارف عليه، حتى يصاب في المرة الثانية، وأعلن حينها الخبر عبر صفحته الخاصة، قبل أن يكشف في تصريحات صحفية عن تطورات حالته الصحية، من دون معرفة مصدر إصابته.

وأُصيب أبو في المرة الأولى بعوارض، منها إرتفاع في درجة الحرارة والشعور بالإرهاق والتعب في الجسم، وضيق في التنفس.كما أُصيبت زوجته للمرة الثانية بكورونا، بعد إصابتها في حزيران/يونيو الماضي.

واشتهر أبو بشكل كبير بعد نجاح أغنية “3 دقات” والتي تم غنائها في الدورة الأولى من مهرجان “الجونة السينمائي” بمشاركة الفنانة يسرا والتي عادت للغناء من خلال “3دقات” بعد فترة كبيرة من التوقف.

و عن أغنية “3 دقات” قال تامر حبيب مؤلف الأغنية “هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها أغاني، وكنت في جلسة دردشة مع أبو، وقال لي إنه لديه لحن لكن لا توجد كلمات له، وفي اليوم التالي، كنا على موعد في منزل الفنانة منة شلبي، وسمعت اللحن وأعجبت به جدًا، وبدأنا في كتابة الكلمات، وانتهينا في 3 ساعات فقط.

أما أبو فوصف الأغنية بأنها “رحلة حب”،بداية من وضع الكلمات مرورًا بحماس الفنانة يسرا للمُشاركة، وكذلك تبني نجيب ساويرس للمشروع، وتوجيهه لتصويرها، فضلًا عن الفنانين الشباب المُشاركين في الكليب مثل أحمد مالك وجميلة عوض.