حل الفنان ” علي الحجار ” ضيفا مع الإعلامي ” محمد الباز ” ببرنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية .

وخلال الحلقة كشف علي الحجار عن تعرضه لتهديدات بالقتل من جانب جماعة الإخوان المسلمين على خلفية غنائه لأغنية ” إحنا شعب وإنتوا شعب ” .

وأشار إلى أنه تلقى أيضا تهديدات من إخوان قسطنطينة بالجزائر تزامنا مع إحيائه لحفل غنائي هناك ضمن أحد المهرجانات .. وأنه تم تأمينه وفرقته بشكل كبير منذ وصوله إلى المطار .

فقال : ” من قبل الحفلة وإخوان قسطنطينة بيكلموني على صفحتي على فيس بوك وبيقولولي انت مش هتغني الحفلة ومش هتطلع على المسرح وتهديدات .. وجم استلموني من على باب الطيارة أنا وفرقتي بعربيتين مدرعتين مسلحتين ” .

https://www.facebook.com/alnahareg/videos/803985873869110/?t=169