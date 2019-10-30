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فنان مصري يكشف عن قيامه بتجسيد شخصية ” القذافي ” في فيلم سينمائي قريبا

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خرج الفنان المصري ” محيي الدين إسماعيل ” بتصريحات لموقع ” في الفن ” كشف فيها عن نيته في القيام بتجسيد شخصية الرئيس الليبي الراحل ” معمر القذافي ” قريبا .

وتحدث محيي إسماعيل في بداية حديثه عن بعض أعماله والتي نصح الجيل الجديد بمتابعتها والمشاهدة عليها مثل : ” الأخوة الأعداء ” و ” بئر الحرمان ” و ” وراء الشمس ” و ” خلي بالك من زوزو ” و ” حد سامع حاجة ” و ” ” الهاربات ” .

وأيضا ” شهد الملكة ” و ” إعدام طالب ثانوي ” و ” الشياطين ” و ” دموع الشيطان ” و ” حلاوة الروح ” و ” ريال فضة ” و ” الغجر ” و ” مولد يا دنيا ” و ” الطائرة المفقودة ” .

كما تحدث الفنان محيي الدين إسماعيل عن أفلامه العالمية التي قام بها حيث كانت بداياته بالسينما العالمية وليست في مصر وهما فيلمي : ” أبطال الموت ” و ” الدورية ” .

وأضاف إنه حاز على حوالي 14 جائزة دولية وعضو عالمي في المهرجانات الدولية ويعمل محاضرا دوليا .

وبسؤاله عن الدور والعمل الذي يرغب في تجسيده والقيام به أشار إلى إنها شخصية القذافي وفي القريب سيكون هناك فيلما سينمائيا عنه .

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