نشر الفنان” مصطفى درويش ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشف من خلالها عن إنشغاله في العمل لدرجة لم تمكنه من النوم .

فظهر مصطفى درويش في الصورة وهو يتناول فنجانا من القهوة وكتب في تعليقه عليها : ” وأنت عندك شغل ومنمتش ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير إلا أن أحد التعليقات جاء موجها رسالة استغاثة لمصطفى درويش من متابع يشكو من عدم تمكنه من سداد الإيجار المتأخر عليه وهو ما سيعرضه إلى الطرد من منزله هو وأسرته .

فكتب قائلا : ” لو سمحت أنا متجوز ومعايا 3 بنات وعليا 3 شهور إيجار متأخرين وشغال على باب الله وكاتب وصل أمانة والراجل عمال يهددني وعايز يحبسني وأنا واقع في مشكلة ” .

وتابع : ” كنت عايز حضرتك تنزلي مشكلتي في الجروب محتاج حد يساعدني عشان الراجل عايز يطردني ومش عارف هروح فين بالعيال .. الشهر ب 550 جنيه .. ربنا ميوقعكمش في ضيقة ابدا ” .

ليجيب مصطفى درويش على الفور على هذا التعليق معلنا تكفله بسداد الإيجار المتأخر على صاحب المشكلة كما سيقوم بتسديد قيمة منه مستحقة مقدما .

فقال : ” ابعت بيانات ورقم صاحب البيت واعتبر الموضوع منتهي والفلوس اتسددت وكام شهر كمان مقدم ولا تزعل نفسك ” .