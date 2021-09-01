هو الفنان منير مراد هو من أشهر نجوم الزمن الجميل، يتميز بالمهارة والإبداع فى العزف على العود من خلال أغنياته المختلفة، وتلحين بعض الأغنيات لبعض المطربين الآخرين، كون أكثر من دويتو مع كل من الفنانة شادية، عبد الحليم حافظ.

قام في بداية حياته ببطولة عدد من الأفلام السينمائية، كان أشهرها “نهارك سعيد”، وكان الفنان منير مراد رائدا من رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر، حيث وضع أشهر موسيقى الرقصات والاستعراضات التي كانت تؤديها تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف.

منير وسهير البابلي

ويؤكد المؤرخ الفني وجيه ندا أن منير مراد ارتبط اسمه بالفنانة ” سهير البابلي ” التي تزوجها لعشقها التمثيل، في حين هى كانت رغبتها جامحة في الوقوف أمام عبد الحليم حافظ وهو ما فعلهه زوجها، ولكن «سهير » رغبت في البطولة، لأنها شعرت بنجوميتها على المسرح، ولترحيب عبدالحليم بها وتنبؤه بمستقبل فني كبير، وكادت تصل لدور كبير في فيلمه الجديد البنات والصيف، لولا تدخل المخرج فطين عبد الوهاب، الذي كان له رأي آخر.

فطين لم يرد التعاون مع عائلة زكي مراد نهائياً، لانفصاله عن ابنتهم ليلى، فتعنت وأسند لسهير دوراً صغيراً جداً، كما رفض غناء حليم أي لحن لمنير في فيلمه، ولمزيد من القهر استعان بسعاد حسني، مقنعاً حليم بنجاحها في فيلم حسن ونعيمة وأنه سوف يحقق ضعفها في فيلمهما الجديد، وتم الزج بدور غير واضح لسهير البابلي التي رضخت لذلك التعسف، ولكنها تشاجرت ولامت على زوجها لعدم جدية طلبه البطولة لها من صديقه.

فكان الانفصال والطلاق لمدة عام، ثم عادت إليه وشاركت “عبد حليم” في فيلم آخر هو يوم من عمري، بدور صغير، كما لحن منير مراد (ضحك ولعب وجد وحب) و(بأمر الحب)، فتأكدت سهير البابلي من سذاجتها، التي صورت لها أن زوجها منير مراد قادر بصداقته أن يصل بها إلى البطولة، فشعرت بعدم حب زوجها لها، وكان حب المعجبين لها يسبب الغيرة لـ منير مراد طيلة زواجهما، الذي استمر أكثر من عشر سنوات، لم ينجبا خلالها، فكان الطلاق الثاني حتمياً.

سهير البابلي وأحمد خليل

كما تزوجت الفنانة سهير البابلي من الفنان المصري “أحمد خليل” خلال فترة السبعينات، واللذان تزوجا بعد واقعة تعارف غريبة. حيث حكى أحمد خليل هذه القصة خلال لقاءات تليفزيونية، موضحا أنه التقى بسهير خلال عمل فني، وكانت تعامله بحده ولم يقبل ذلك وتشاجراً، لينتهي هذا الشجار بالزواج، حيث قال:” تزوجت سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن “الخناقة” انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل.





وعن أسباب أنفصالهما قال خليل :” انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني أنا الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص “ وحش جدًا ومكنتش بضحك ”. وأضاف خليل:” زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا “فلاح” ولي خطوط حمراء كثيرة جدًا، وسهير سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًا.

زيجات سهير البابلي الخمسة

يُشار إلي أن النجمة سهير البابلي تزوجت 5 مرات أولهم من رجل الأعمال محمود الناقوري، وهى الزيجة التي أسفرت عن إبنتها الوحيدة «نيفين»، ولكنهما انفصلا بسبب حب سهير للفن، ثم تزوجت مرة ثانية من الملحن منير مراد، وبعد الانفصال تزوجت سهير البابلي من الجواهرجى أشرف السرجانى، وبعد وفاته تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، ثم كانت زيجتها الأخيرة من الفنان أحمد خليل الذى انفصل عنها بسبب غيرته الشديدة عليها.

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