،دخل فهد الزهراني، زوج أخت الناشطة السعودية فاطمة الانصاري، على خط أزمة انفصالها عن زوجها الناشط الكويتي يعقوب بوشهري، وذلك بعد تعليقات نشرها عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تقام فهد الزهراني بالتعليق على هذا الموضوع موجها حديثه إلى يعقوب بوشهري، قائلًا: “هذي علومك؟ يا خسارة تمايمك انا اشهد ان ابوك ما جاب (رجال).”.

بدوره عاد يعقوب بوشهري ورد على الزهراني بالقول: “: “المرجله صعبه على طافي النار ماكل من يبغي المراجل قدرها، احدن عزومه قاصره عند الاخطار واحدن عزومه بالخطر ماذخرها”.”.

وقد اثارت تعليق فهد الزهراني انتقادا من قبل بعض المتابعين الذين اعتبروا انه يسعى للشهرة من وراء مثل هذه التعليقات فيما رأى اخرون انه قد يكون لديه معلومات عن سبب الانفصال دفعته الى الكتابة بهذه الطريقة.

ما تدرين وش السالفة ممكن ما يبي زوجته تسوي اعلانات زي اختها وممكن هي رفضت فقالها انا رجال مو زي زوج اختك وبدات الشرارة حرفيا ما فيه شي واضح من الي بدأ جايز يكون يعقوب الي غلط على الزهراني — lama (@eissalama7) October 22, 2021

وكانت قد بدأت أزمة انفصال الثنائي الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تاريخ الـ 11 من أكتوبر 2021، عندما قام يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري بإلغاء متابعة بعضهما عبر “انستغرام”، مما زاد الشكوك حول طلاقهما، كما ولم يظهر كل منهما يرتدي خاتم الزواج في الآونة الأخيرة خلال ظهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.