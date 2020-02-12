فهرية أفجان تفجع بوفاة والدها!

فجعت الممثلة التركية فهرية أفجان صباح اليوم الأربعاء بعد تلقيها خبر وفاة والدها الذي كان يعاني من مرض السرطان منذ أربع سنوات.

وفارق والد أفجان الحياة داخل المستشفى، حيث كان يخضع للعلاج منذ أشهر، وخضع أيضا العام الماضي لعملية جراحية في معدته بسبب السرطان، لكن ظروفه الصحية لم تتحسن.

وبقيت الفنانة بجوار والدها طوال الفترة الماضية، كما أنها رفضت السفر لقضاء عطلة رأس السنة برفقة زوجها بوراك أوزجفيت، واختارا منطقة جبلية قريبة من مدينة إسطنبول حيث تواجد والدها داخل أحد المستشفيات هناك، حتى تطمئن باستمرار على صحته.‎

وأعلن خبر الوفاة أحد أقارب فهرية عبر حسابه على إنستغرام، فيما لم تشارك الفنانة التركية بعد أي منشور حول الخبر، وحتى زوجها الفنان بوراك أوزجفيك، لم يشارك بعد أي تفاصيل حول الجنازة والدفن.