فهرية أفجين تضع شروطها من أجل العودة إلى التمثيل

بعد أن كانت الفنانة التركية ” فهرية أفجين ” قد أعلنت عن قرارها باعتزال التمثيل لعدة سنوات من أجل التفرغ لإبنها ” كاران ” والاهتمام به .. تراجعت فهرية عن هذا القرار مؤخرا بعد تعاقدها على مسلسل جديد سيجمعها بزوجها النجم التركي ” بوراك أوزجيفيت ” .

ولكن وفق ما صرحت به عدة وسائل إعلام تركية أن فهرية وضعت شروطا للمنتجين من أجل العودة إلى العمل .

من بين هذه الشروط أن تحصل على يومي عطلة في الأسبوع وتخفيض عدد ساعات عملها إلى تسع ساعات فقط .. إذ تمتد ساعات التصوير في تركيا حتى 12 ساعة وفي بعض الأحيان قد تتجاوز ذلك ولا يحق للممثل سوى الحصول على يوم عطلة واحد فقط خلال الأسبوع .

بالإضافة إلى أن تأخذ أيام العطل الرسمية إذ إنها لا تريد أن تبقى بعيدة لفترات طويلة عن طفلها كاران الذي تعتبره أكثر أهمية بالنسبة لها .