سيطرت الأجواء المغربية على أجواء إحتفال النجم فوضيل بمناسبة يوم ميلاده الـ43 في منزله في مدينة مراكش.

وتم تجهيز المكان بالزينة والديكوارات المميّزة، وحضر الاحتفال زفة مغربية بملابس تقليدية وقدمت الموسيقى المغربية التقليدية، وكانت الأجواء مليئة بالرقص والأغاني بحضور مجموعة من النجوم من المغرب العربي.

وشارك النجم المغربي متابعيه على انستغرام بمقطع فيديو يوثق التحضيرات في حديقة منزله والزينة والبالونات، ووثق أيضاً الأجواء الشبابية المفعمة بالحركة والرقص، ليستكمل النجوم الحفل حتى المساء بتحضير سفرة من أشهى وأفخم الأطباق والوجبات التي تم تحضيرها بعناية وترتيب.

واستعرض تقرير لبرنامج ET بالعربي أجواء الحفل المميّز بحضور النجوم، وتمنى من خلاله النجم المغربي التخلص من فيروس كورونا.

وخلال الحفل، فاجأ فوضيل الحضور بتقديم أغنية ديو جديدة بعنوان “مونيكا بولوتشي”، ووعد الجمهور بأنه في صدد التحضير لألبوم جديد قريباً.



