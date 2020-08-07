خرجت الفنانة الكويتية فوز الشطي عن صمتها، لترد على ورود اسمها في قضية ”غسيل الأموال“، مؤكدة أنها لن تصمت تجاه اتهامها دون دليل.

وقالت الشطي في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي إنها ستتحدث مع جمهورها في كافة التفاصيل الخاصة بتلك القضية خلال يومين، مشددة على أنها ستقاضي كل من أورد اسمها في هكذا قضية.

يذكر أنه كان قد ورد اسم فوز الشطي مع مواطنتها الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل ضمن المشاهير المقدم بحقهم بلاغات رسمية للنيابة الكويتية، بشأن تورطهما في غسيل الأموال وتضخم حساباتهما البنكية، وأيضًا بعد قرار النائب العام الكويتي بتجميد أرصدتهما.

وكانت النيابة العامة في الكويت أصدرت، اليوم الخميس، قرارًا بتجميد أرصدة الفاشينيستا نهى نبيل، والفنانة فوز الشطي، بعد تقديم بلاغ ضدهما من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة، بتهمة غسيل الأموال.