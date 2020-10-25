أعلنت الفنانة الكويتية فوز الشطي عن وضعها مولودتها الاولى من زوجها رجل الاعمال القطري احمد الهيدوس والتي أطلقت عليها اسم الزين وذلك عبر حسابها على انستغرام معتذرة عن استقبال المهنئين بسبب اجراءات الوقاية من فيروس الكورونا. .

وقالت فوز عبر حسابها إنستغرام: “الحمد لله جت بالسلامة بنتي الزين أحمد الهيدوس.. اللهم بارك فيها واجعلها من الذرية الصالحة”.

وأضافت: “نظرا للظروف الراهنة وحرصا منا على سلامتكم فإننا نعتذر عن استقبالكم ونستقبل نهنئتكم عبر الهاتف”.

وأعرب متابعو فوز عن سعادتهم البالغة، وانهالت عليها التعليقات: “مبرووك ياقلبي الله يسعدك وياها.. الله ينبها نبات حسن ويبارك فيها.. كثير فرحنا بهاد الخبر.. والله زين كورونا عم تزيد الله يحميها لكم”.

وكانت فوز الشطي قد تزوجت في ديسمبر 2019 من رجل الاعمال القطري أحمد الهيدوس وقد أعلنت عن زواجها بشكل مفأجىء.