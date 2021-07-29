انتقدت الفاشينستا السعودية فوز العتيبي مسلسل “رشاش” الذي يعرض حاليا عبر منصة “شاهد VIP” حيث قالت ان رشاش العتيبي ابن عمها وهي تعرف قصته منذ طفولتها وهي مغايرة لما يتم عرضه في المسلسل.

وقالت فوز العتيبي، عبر مقطع فيديو بثته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: ” كتير كتير ناس ما يدرون شنو القصة.. نحن ندري شنو.. انا من لما كنت صغيرة عمري 4 سنين أهلي كانوا يحكولي.. واعرف القصة من قبل المسلسل وكتير أشياء مو صحيحة قاعدة تنحكى”.

ويتتبع العمل في أحد جوانبه المراحل الإجرامية المُفترَضة في حياة “رشاش””، بدءاً من دخوله عالم الجريمة وانتهاءً بالإيقاع به.

كما تُسلّط الحكاية بخطوطها الدرامية المشوّقة الضوء على الضابط الشاب والمتفاني “فهد” الذي كرّس جهوده للقبض على “رشاش” وتفكيك عصابته، إلى جانب العمليات المُعقّدة لأجهزة الأمن وتضافر جهودها من أجل تتبّع “رشاش” وأفراد عصابته واستباق تحرّكاتهم والتصدي لهم وتقديمهم إلى المحاكمة.

والعمل من تأليف كاتب السيناريو التلفزيوني البريطاني الشهير توني جوردان، وكتب العمل درامياً كلٌ من الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي؛ فيما يحمل “رشاش” توقيع المخرج البريطاني الفائز بجائزة “إيمي” والمرشّح لجائزة “بافتا” كولِن تيج.