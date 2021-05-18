كشفت الفاشنيستا السعودية فوز العتيبي، الستار عن تفاصيل جديدة تتعلق حقيقة زواجها بدون علم أهلها وهروبها من السعودية.

وقالت فوز العتيبي، في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه : “يتردد كثيرًا إني هربت واتزوجت أحمد، ولكن هذا عار تمامًا من الصحة، هذه قصة رومانسية لكنها غير حقيقية”.

وتابعت: “أنا تزوجت في السعودية في القصيم، ووالدي هو من زوجني، وبقيت أنا وأحمد فترة في السعودية قبل أن ننتقل إلى الخارج”.

ثم اضافت فوز العتيبي المشهورة بإطلالاتها الجريئة مع زوجها، متسائلة : “نهرب ليه؟، السعودية دولة أنا بالذات ما قصرت معي في شيء”.

وعن مصدر دخلها هي وزوجها، قالت فوز العتيبي: “بالطبع ليست من الإعلانات فقط، أنا من زمان بعمل إعلانات وبصرف على نفسي، خاصة بعد ما عشت بره”.

وأضافت: “لكن قلت لكم قبل ذلك انا وأحمد عندنا مشاريع بتدر علينا دخل كبير، ليست ملايين ولكنها مبالغ تسمح لنا نعيش حياة كريمة في الخارج.مشغل