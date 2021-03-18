فاجأت الفاشينيستا الكويتية ​فوز الفهد​ المتابعين بإعلانها خبر حملها وذلك عبر تدوينة لها على حسابها على انستغرام حيث قامت نشرت صورة جديدة لها أطلت فيها بفستان أبيض طويل يظهر الحمل،.

وعلّقت فوز عليها بالقول: “اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي وعوض صبري وقر عيني بطفلاً صالحاً ليس في خلقه زياده ولانقصان يارب العالمين..الحمدلله الله يرزق كل محروم هذا الشعور الي ماينوصف.. اشكر كل شخص دعالي واتمنى لي الخير وربي يرزقكم اضعاف ماتتمنون”.

واختارت فوز الفهد تاريخ اليوم 17/3/2021، لإعلان حملها والذي يوافق ذكرى زواجها أيضا

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إعلان فوز الفهد لحملها وباركوا لها مع تمنيات السلامة وكان من بين المهنئين الفنانة الاماراتية احلام التي كتبت: “حبيبتي فوز الف مبروك ربي يتمم عليچ ويسعدك انتي وعبداللطيف تستاهلين الفرح”.

كذلك تلقت فوز الفهد التهنئة من الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل التي كتبت “مبرووووك أحلى شعور بالدنيا .. ربي يتمم عليج و يفرح قلبج” والسعودية عبير سندر التي كتبت “حبيبتي الف الف مبروووووك ماشاءالله احلى خبر و احلى احساس الله يتمملك بخير و يقومك بالسلامة يا رب انتي و البيبي ”.

واحتفلت الفاشينيستا الكويتية منتصف شهر مارس من العام الماضي بزفافها بشكل مفاجئ إلى عريسها رجل الأعمال أحمد الصراف، في حفل بسيط ضم الأسرتين، وذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمحاربة فيروس كورونا.