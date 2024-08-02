: سخر الاعلامي نزيه الاحدب من مواطنته الفنانة اللبنانية نجوى كرم وذلك عبر برنامج “فوق السلطة” المذاع على قناة الجزيرة القطرية.

وقال الاحدب تعليقا على مقطع لنجوى كرم “هذا الخبر موجه لمن يعتقدون ان الماء يتحول بمجرد سكبه في الكأس الى عصير مانجا وزيت الكانولا مثلا نجوى كرم تكتشف لغز الثقب الاسود”.

وعرض الاحدب مقطع فيديو تظهر فيه نجوم كرم وهي تحمل كوبا من الماء وتعلق قائلة “هذه الكباية اذا بتمليها ماي بتظهر ماي واذا بتمليها زيت بيغمق لونها بتصير زيت واذا بتمليها زفت بصير لونها زفت وهيك اجسامنا”.

كما تناول البرنامج بعض التعليقات للاعلامية المصرية ياسمين عز وكذلك وصف راغب علامة بانه “بلغ من العمر دهرا وما زالت النساء تقول له مغرم يا ليل”.