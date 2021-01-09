من الجميل والضروري أن تكون لكل فتاه هويتها الخاصة، والشكل الخارجي الذي يميّزها عن غيرها. ولكن هل يمكننا أن نلوم أيّ شابه تتمتع بجمالٍ لافت وتملك ملامح عربيه، تحاول التشبه بالفنانة نادين نسيب نجيم، بشكلها الجميل على الأقل؟ فنادين نجيم أصبحت أيقونةً عالمية للجمال والأناقة، وبرز اسمها على لائحات الفنانات الأجمل في العالم، كما أن ظهورها المستمر في المقابلات التلفزيونية وعلى مسارح المهرجانات الفنيّة، وإطلالاتها كممثلة في المسلسلات، كفيلةٌ بزرع صورتها في مخيّلة أيّ شابه عربية تبحث عن النجاح والشهرة اللذين تحظى بهما نادين منذ بداياتها.

ما ورد ليس مبرراً كافياً للتقليد ولإيجاد نسخٍ إضافية عن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وخصوصاً مع مشاهير السوشيال ميديا، كالبلوجر السعودية “فاطمة الأنصاري”، التى تشبه نادين نجيم إلى حد كبير، خاصة بملامح الوجه. إذ رأى متابعون أنها تشبهها بشكل كبير، سواء في عينيها ولون بشرتها السمراء وطريقة نحت وجهها، مؤكدين أنها تُعد “صورة طبق الأصل” منها .

الجمهور يقارن بين شكل الفنانة اللبنانية “نادين نسيب نجيم” والبلوجر السعودبة “فاطمة الأنصاري”

وتحظى السعودية فاطمة الأنصاري بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها اكتسبت شهرة واسعة بسبب شبهها الكبير مع نادين نسيب نجيم، وهي شقيقة خبيرة التجميل السعودية أمل الأنصاري، كما نفت فاطمة مؤخرا، ما يردد حول خضوعها لعمليات تجميل من أجل أن تصبح شبيهة الممثلة نادين نسيب نجيم بحثا عن الشهرة، لافتة إلى أن شهرتها بمواقع التواصل الاجتماعي جاءت بمجهودها الشخصي.

من ناحية آخري، نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة توعية لمتابعيها بشأن انتشار فيروس كورونا بلبنان، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت نادين نجيم، قائلة: “كوفيد صار كتير كتير بلبنان ووين ما كان انتبهوا على حالكم وخدوا احتياطاتكم كرمالكم وكرمال غيركم وسلامتكم”.

وفي السياق الفنى، تلعب نادين دور البطولة في “مسلسل صالون زهرة​”، وهو اسم الشخصية التي تجسدها ضمن الأحداث. وقد حددت الشركة المنتجة شهر آذار /مارس المقبل كحد أقصى لعرض حلقات المسلسل الذي ينتمي لنوعية الدراما القصيرة، حيث تدور أحداثه في 15 حلقة درامية فقط وينتمي لنوعية الدراما “اللايت كوميدي”، ومن المقرر أن يشارك سامر إسماعيل بطولة المسلسل، حيث يجتمع بنادين للمرة الأولى بعد نجاحه في تجربته الدرامية الأخيرة في مسلسل “المنصة” مع مكسيم خليل و​معتصم النهار​.