شاركت الفنانة المصرية “داليا مصطفى”، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة تجمعها بشقيقتها “شيماء” التى لفتت الأنظار لشدة تشابها من جهة الملامح والشكل مع شقيقتها الفنانة.

وأرفقت داليا تلك الصورة بالتعليق قائلة:” صباح الخير أنا و أختى شيماء”. وانهالت علي تلك الصورة تعليقات المتابعين الذين أشادوا بجمالها وجمال شقيقتها واذهلوا من التطابق الشكلي بينهما فيما علّق أحد المتابعين قائلاً: “فولة واتقسمت نصين”.

وفي السياق الفنى، يُذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل ” حواديت الشانزليزيه”، والذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.

من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة المصرية داليا مصطفى مؤخراً على بطولة “فيلم قبل الاربعين” وهو من نوع أفلام الرعب، وتعود به إلى السينما بعد غياب لمدة 13 سنة، منذ قدمت مع الراحل طلعت زكريا فيلم “طباخ الرئيس” لتغيب بعدها عن شاشة السينما مؤكدة أنها طوال تلك الفترة كان يعرض عليها أعمال كثيرة لكنها كانت ترفضها بسبب عدم ملاءمة النصوص لها.