كشفت الفنانة الأردنية فيدرا تفاصيل علاقتها مع الفنانة أنغام لأول مرة، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج “قعدة ستات” تقديم الإعلامية مروة صبري.

وقالت فيدرا: أنا وأنغام اللي بيجمعنا عبدالرحمن ابنها وابن أخي، أنا بحترم الست دي وبحترم مشوارها جدا لكن إحنا مش صحاب، اللي بيجمعنا حاجة أهم .. هي العيلة”.

فيدرا تكشف علاقتها مع أنغام

وكانت أثارات الفنانة فيدرا فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت ألبوم صور يجمعها وأسرتها، بـعبد الرحمن الابن الأصغر للمطربة أنغام، والذي يحمل الجنسية الكويتية، وقالت فيدرا إنها أردنية الجنسية، ولكنها بنفس الوقت “عمة” عبد الرحمن، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.

فيدرا شقيقة الموزع الكويتي فهد من “الأم”

وما ذكرته فيدرا دقيق وصحيح، حيث إنها شقيقة الموزع الموسيقي فهد ولكن من “الأم” فقط، وولدت فرح أحمد علي الشهيرة بـفيدرا في الكويت، وعاشت طفولتها هناك، ولكنها انتقلت لاحقاً إلى القاهرة ثم غادرت لتلقى التعليم في عدة دول غربية.

صورة لـ فيدرا مع نجل أخيها من طليقته الفنانة أنغام

فيدرا نشرت ألبوم الصور عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وظهر عبد الرحمن وكأنه أحد أفراد أسرتها، وعلقت فيدرا على ألبوم الصور قائلة: عبد الرحمن فهد الشلبي، مامته المطربة المصرية أنغام، أبوه الموزع الموسيقي الكويتي فهد وعمته فيدرا الأردنية، حبيب أمه وأبوه وعمته.

من هي فيدرا؟

_ اسمها الحقيقة فرح وتلقب فى الوسط الفنى بفيدرا

_ هى أردنية الأصل وولدت فى الكويت.

_ تخرجت من المدرسة البريطانية ى الكويت

_تزوجت الفنانة فيدرا من المخرج الراحل سامح الباجوري الذي توفي بمرض السرطان.

_ فيدرا ممثلة، ومخرجة، وكاتبة، ومهندسة ديكور، ومنتجة.

_ كانت بداية دخولها مجال الفن كعارضة ازياء.

_ كان أول أول ظهور لفيدرا على التلفزيون العربي كان من خلال أغنية سكة العاشقين للمطرب مصطفى قمر ومن بعدها ظهرت في أغنية استعجلت الرحيل للفنان كاظم الساهر

_ اشتركت في العديد من الأفلام السينمائية مثل “أرض الخزف” و “حفار البحر” وغيرها الكثير من الأعمال.

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