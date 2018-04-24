فيديو.. أسد وفار وخروف ووزة فى البرومو الدعائى الأول لمسلسل مصطفى خاطر

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل “ربع رومى” لنجم مسرح مصر مصطفى خاطر البرومو الدعائى الأول للعمل، وسيطرت الحيوانات فى البرومو التشويقى فظهر أسد وفار وخروف ووزة.

وظهور تلك الحيوانات وحديثها مع الأبطال يأتي بعد قراءة بطل العمل إلى كتاب مقدس لتحل اللعنة على المتواجدين فى المنزل وتحولهم إلى حيوانات، كما ظهر جميع أبطال المسلسل فى البرومو، وهم هالة فاخر وأحمد سلام ومحسن منصور وعايدة رياض وآخرون من النجوم.

ويجسد خاطر ضمن أحداث المسلسل شخصية “ممثل” فى إحدى فرق التمثيل الفاشلة، ويتعرض لأزمات كوميدية أثناء وجوده داخل هذه الفرقة، وانتهى خاطر من تصوير 3 أسابيع كاملة من المسلسل، إذ يكثف المخرج معتز التونى التصوير من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى، كما يقوم بمونتاج ومكساج الحلقات تباعا عند الانتهاء من التصوير مباشرة.

مسلسل “ربع رومى” يخوض مصطفى خاطر من خلاله أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد وهالة فاخر، ومحمد سلام، وميرنا جميل، واشرف عبد الباقى، واحمد زاهر، إنتاج سينرجى.