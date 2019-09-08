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فيديو حلا الترك مع والدها يثير الجدل .. والمتابعين : ” البنت عاقة والأب أعق منها “

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة البحرينية ” حلا الترك ” برفقة والدها المنتج ” محمد الترك ” وهما بداخل سيارة ويغنيان ويرقصان على أغنية ” إنساي ” للفنان سعد لمجرد والفنان محمد رمضان .

وظهرا كلا منهما بمقطع الفيديو وهما متفاعلان مع الأغينة ويقومان بتمثيل بعض الكلمات به بحركات إيمائية .

اعتبرها البعض بأنها موجهة ل ” منى السابر ” والدة حلا وطليقة المنتج البحريني بعد الانتقادات التي وجهتها منى لها قبل يومين حيث قالت : ” يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني ” .

وعلق العديد من المتابعين على هذا المقطع مؤكدين إنه يحمل رسالة إلى منى السابر وانتقدوا الحالة التي ظهر بها الثنائي ووصفوا حلا الترك بإنها ” عاقة ” وأن حركاتها مستفزة .

فجاءت التعليقات : ” العاقة والعاق تحارش أمها ” و ” ما أدري ليش أحسه يقصد زوجته أم حلا بحركاته ” .

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