فيديو- شاهد راغب علامة يغازل زوجته على المسرح.. وهي تسحب «منديل» بدلته فن

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حرصت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة النجم اللبناني راغب علامة على مرافقته إلى لندن، حيث أحيا هناك حفل غنائي حاشد بمناسبة العام الجديد.

وفي الوقت الذي أشعل راغب أجواء الحفل بباقة من أجمل أغانيه لحماسية، لم يمرر وجود زوجته بين الحضور مرور الكرام، وحرص على مغازلتها خلال وجوده على المسرح، حيث تمايل تجاهها خلال غنائه، فما كان منها سوى سحب «منديل» بدلة زوجها بشكل عفوي، واخذت ترقص به بشكل عكس سعادتها بمغازلة زوجها.

يُذكر أن راغب علامة تزوج من جيهان عام 1996، وانجب منها طفلين هما «خالد ولؤي»، وهي الزوجة الثانية للسوبر ستار الذي سبق وتزوج من سيدة لبنانية فرنسية، انفصل عنها بعد عامين فقط.

من ناحية أخرى، طرح راغب علامة مؤخراً فيديو كليب «تركني لحالي»، ‏والأغنية من كلمات طوني أبي كرم، ‏وألحان ‏kyriakos papadopoulos، وتوزيع ناصر الأسعد.