أثار مدون الموضة الإماراتي بدر خلف موجة كبيرة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه بصدر أنثوي.

ونشر بدر خلف مقطع الفيديو عبر احد حساباته في مواقع التواصل وهو يرتدي ملابس نسائية تشبه حمالة الصدر مع روب نوم شفاف يكشف عن ملامح أنثوية واضحة.

وعلق خلف على الفيديو “خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا”. في إشارة منه إلى حلق شنبه في خطوة وصفها المغردون بالتحول الكلي وتغيير جنسه من ذكر لأنثى، كما أكدوا خضوعه لجراحة تجميلية لإبراز الصدر، فيما قال آخرون أنه مجرد تعديل وفلتر.

https://www.facebook.com/watch/?v=2778528192393293

وبالرجوع للفيديو وجد البعض أنه مأخوذ من ممثلة هندية وقد تم تركيب وجه بدر عليه باستخدام أحد التطبيقات وبطريقة محترفة للغاية. وهاجم رواد مواقع التواصل بدر خلف، في استغراب كبير من تصرفاته المثيرة للجدل خاصة أن بداياته كانت كإعلامي يتصرف بشكل طبيعي.