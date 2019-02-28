فيديو صادم.. نجم خليجي يقدّم ذهب والدته لزوجته ويسخر منها: “عجوز تكشخ لمين؟”

تناقل عدد كبير من الناشطين فيديو ظهر فيه نجم مواقع التواصل الخليجي عبدالله القفاري. وأحدث من خلاله جدلاً بسبب ما قاله عن والدته.

وظهر في المقطع المصور وهو يأخذ أساور ذهبية من يد والدته معلناً أنها لا تحتاج إليها.

وتوجه إلى زوجته التي سمع صوتها تضحك بطريقة ساخرة. وقال: “أمي عجوز لمين تكشخ؟”.

وعلى الإثر فتح عليه المتابعون النار ووجهوا إليه انتقادات لاذعة جداً واتهموه بالعقوق وقلة الحياء.

ومما كتبوا في تعليقاتهم: “مهما ضحكت أمه قدامهم تبقى انجرحت من داخل، حسبي الله عليه” و”آخر الزمن” و”المشكلة يفصخ الذهب من أمه ويعطي زوجته” و”أمك ثم أمك ثم أمك يا ملعون” و”قلة حيا الأم روح الحياة وكده تمادي عيب”.

وكان النجم كشف منذ أشهر إصابته بمرض البهاق في طفولته. وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج “طارق شو” الذي يقدمه الإعلامي طارق العلي على شاشة قناة “روتانا خليجية”.

وأشار إلى أن ذلك سبب تعرضه للتنمر، كما تحدث عن زوجته وقال إنها لم تحصد أي شهرة بالرغم من أن صوتها يظهر في الكثيرمن المقاطع المصورة التي ينشرها.