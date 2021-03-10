صدمت الممثلة الكويتية ​نورة العميري​ المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت مقطع في صفحتها الخاصة، وظهرت فيه هي وجالسة الى جانب أمها بالسيارة.

وسألت نورة أمها إذا كانت تريد شيئاً، فردت أمها بالنفي، فقالت لها نورة “عطيني بوسة”، وقبّلتها على شفتيها.

وتعرضت نورة للعديد من الإنتقادات من المتابعين، الذين إستغربوا تصرفها هذا، مشيرين الى أن هناك العديد من الطرق التي ممكن أن تعبر من خلالها عن حبها لأمها، من دون أن تخدش الحياء.





