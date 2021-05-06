صدمت الممثلة المصرية ​حورية فرغلي​ المتابعين بعد أن كشفت شكل أنفها ووجهها لأول مرة، بعد إجرائها 4 عمليات تجميل في الولايات المتحدة الأميركية، والعمليات الجراحية التي خضعت لها في الأشهر الأخيرة.

وأوضحت فرغلي خلال حلولها ضيفة على قناة “الشمس”، أنها تمضي فترة نقاهة هذه الأيام، قبل عودتها مجدداً إلى الولايات المتحدة الأميركية للإطمئنان على نتائج الجراحة، التي خضعت لها.

وأشارت الى أنه من المتوقع أن تخضع لعملية جديدة، من أجل إنهاء الرحلة العلاجية الطويلة لأنفها.

وكانت حورية تعرضت للسخرية، إذ قال بعض المتابعين إنها أصبحت تشبه النجم العالمي الراحل ​مايكل جاكسون​، فعبّرت عن غضبها وردّت: “زعلت أوي ومكنش ينفع يتقال عني إني شكل مايكل جاكسون وإني شكلي وحش أوي كده خلوني فقدت الثقة في نفسي كبنت”.





