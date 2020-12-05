لا يزال اسم الفنان المصري أحمد حلمي واسم زوجته الفنانة منى زكي، يتصدران محركات البحث، بعد ظهورهما سويا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطعا مصورا شاركه أحمد حلمي عبر حسابه على موقع “تيك توك” للفيديوهات، أمس الخميس، والذي يؤدي فيه “رقصة أكشن” مع زوجته منى زكي على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح.

وتصرف أحمد حلمي ومنى زكي بتلقائية شديدة أمام المصورين في الفيديو الطريف، وهو ما أبهر الحاضرين للمهرجان. وغاب أحمد حلمي عن الندوة التي شاركت فيها زوجته، منى زكي، يوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وحرصت منى زكي في بداية الندوة على الاعتذار لزوجها بسبب نسيانها توجيه الشكر إليه في الكلمة التي ألقتها في لحظة تكريمها بحفل افتتاح المهرجان.





وكان مرافقا لأحمد حلمي ومنى زكي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ابنتهما الكبرى “لي لي”، في أول ظهور جماهيري لها. وبحسب فمن المقرر أن يتم تكريم “لي لي” خلال فعاليات المهرجان الذي يشهد ظهورها الجماهيري الأول، حيث عادة ما توارت عن الأضواء ولم تحضر مع والديها أي مناسبة فنية. وأقيم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 على مسرح مكشوف تم إعداده خصيصا في ساحة الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية، وبعض الضيوف العرب والأجانب، وشارك في تقديمه الممثل أشرف عبد الباقي.