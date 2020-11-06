نشر الممثل المصري ​أحمد حلمي​ فيديو طريف له في صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي تفاصيل الفيديو ظهر حلمي وهو يحاول تقطيع الكيك بشوكة وشاكوش، إذ أن الكيك بدا صلب ومن الصعب تقطيعه في القالب. وعلق حلمي على الفيديو قائلاً:” كرهت الكيك، كل ده عشان أكل حتة كيك.. وحشة أوى”، كما واستخدم حلمي معدات صيانة أخرى بهدف إلتقاط قطعة الكيك التي إستطاع أن يقطعها.

امنيه حياتي ان الكورونا تنتهي عشان موضوع الكيك ده ينتهي معاها pic.twitter.com/24FWi6dtRy — Ahmed Helmy (@ahelmy) November 6, 2020



لاقى الفيديو إنتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصاً وأن حلمي ينشر بشكل دائم فيديوهات طريفة كما إعتاد عليه متابعيه، وعلق بعض المتابعين على الفيديو بطريقة طريفة معبرين عن طرافة المشهد وقال أحدهم :” منى شافت الفيديو ده واللي بيحصل في الصينيه التيفااااال يانهارك ياحلمي”.