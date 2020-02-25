فيديو طريف.. حفيدة هيفاء وهبي تنسى نفسها أمام الشوكولا بسبب حبها له

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو طريفاً جداً لابنتها دانييلا.

وبدت فيه الأخيرة وهي تقف في محل لصنع الحلويات وتشاهد طريقة سكب الشوكولا على أحد الأصناف. ولوحظ من خلال ردة فعلها أنها تحب الشوكولا إلى حد كبير جداً.

وهذا ما أشارت إليه والدتها من خلال التعليق: “شوفوا تعابير دانييلا بالصدفة صديقتي عم تصور وشافتها هلقد ناسية نفسها مع الشوكليت”.

ويشار إلى أن زينب أذهلت الجميع قبل ذلك من خلال نشر صور لها على الحساب نفسه لمناسبة عيد الحب أظهرت جمال قوامها حيث ارتدت كنزة من المخمل باللون الأحمر القاني مع سروال جينز ضيقاً.

وأثارت الاهتمام من خلال إحداها حيث بدت وهي تمسك بيد رجل لم تحدد هويته لكن المتابعين توقعوا أن يكون زوجها وعلقت: “لا تقيموا عيداً للحب فالعشاق كثيرون، بل أقيموا عيداً للأوفياء فهم نادرون. بحبك”. وأثنى الكثيرون في تعليقاتهم على جمالها ورقيها متمنين لها دوام السعادة في حياتها الزوجية.