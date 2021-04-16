تناقل بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو طريفاً للفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ظهر فيه وهو يجلس الى جانب حفيدته قبل أن تطلب منه تقبيلها على خدّها. إلا أنه رفض ذلك، مشيراً إلى أنه يريد الحصول مقابل كل قُبلة على 50 جنيهاً.

وحاولت الحفيدة تقبيل يده، إلا أنه رفض أيضاً ثم نظر إلى من يسجّل المقطع معترضاً بالقول: “لا داحنا حنعمل فيلم”.

ويُشار إلى أن أخباراً شاعت أخيراً عن إصابة االفنان بالعدوى الناتجة من فيروس كورونا المستجد. وهو ما نفاه ابنه الموسيقار أحمد أبو زهرة الذي أكد أن والده لم يخالط ابنته بعد إصابتها بالفيروس، وأوضح أنّ الأخيرة تقضي إجازتها في فيينا حيث أُصيبت بالعدوى وتخضع للعزل المنزلي مع اتباع بروتوكول العلاج.

ويُذكر أن أبو زهرة صوّر أخيراً دوره في فيلم “أهل الكهف” الذي يشارك في بطولته مع كلٍ من: خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد وماجد المصري.



