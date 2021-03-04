حرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على تهنئة الفنانة العراقية شذى حسون، عبرَ حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” بمناسبة عيد ميلادها.



وأعادت شلبي نشر فيديو طريف يجمعها بحسون والفنانة المصرية فيفي عبده، خلال احتفالهن بعيد ميلاد الفنانة العراقية في عام 2020 الماضي، أثناء حضورهن افتتاح محل للأسماك والمأكولات البحرية.

وظهرت الطرافة بشكل واضح خلال الفيديو، إذ أطلّت شلبي وهي تقول: “فيفي دعتنا على أكلة سمك وجمبري بمناسبة عيد ميلاد شذى”.

وتمنّت شلبي عودة الحياة إلى طبيعتها للاحتفال بعيد ميلاد حسون مجدداً قائلةً: “يا رب نعود للاحتفال مجدداً مع بعض، أيامنا كانت حلوة قبل كورونا”.

وكانت شذى حسون قد احتلفت بعيد ميلادها الاربعين مع الاصدقاء و الاهل في حفل صغير في فندق فيرساتشي في دبي.