نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، فيديو طريف لولديها أثناء تلقيهما حصصهم الدراسية إلكترونياً، وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت إبنتها وهي تلهو بنفخ بالون أثناء سماعها الحصة ولهوها عنها، وأرفقت نادين الفيديو بتعليق كتبت فيه: “فهمت عليكم، سؤال للأمهات خبروني بالتعليقات شي مهضوم صار مع ولادكم خلال التعليم عن بعد”.

يذكر أنه إنتشر مؤخراً فيديو لنادين وهي ترقص على أغنية “شيك شاك شوك” من خلال تعابير وجهها الطريفة.

وعبّر المتابعون عن الإيجابية التي تبثها نادين نسيب نجيم من خلال فيديوهاتها الطريفة لتسلية المتابعين في ظل الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.





