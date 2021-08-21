فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بظهور طفلها الأصغر “ديف” معها، من دون إخفاء وجهه كعادتها مع طفليها منذ ولادة نجلها الأكبر جايدن عام 2016.



ونشرت ​ميريام فارس​ مقطع فيديو عفوي عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهرت برفقة إبنها الصغير، وهو يقوم بحركات طريفة، ويرقص على أنغام أغنية أجنبية،.

وعلّقت النجمة اللبنانية على الفيديو، قائلةً: “أقوم بتعليم ديف بعض حركات الرقص”.

وخطف طفل ميريام فارس القلوب وأنظار عدد كبير من متابعي ميريام بجماله وحركاته العفوية.

وانهالت تعليقات متابعي ميريام، حيث تعجَّبوا من موافقتها أخيراً على ظهور أحد أبنائها على السوشيال ميديا، مطالبين بظهور شقيقه الأكبر جايدن، كما تمنّوا لنجليها كل الصحة وطول العمر.

وعرضت منصة “نتفليكس” فيلم “Myriam Fares the Journey”، الذي يُوثِّق تجربة ميريام فارس، بداية من الحمل بنجلها الثاني “ديف” وحتى التحضير لألبومها الجديد.

وتحدثت الفنانة اللبنانية لأول مرة خلال الفيلم عن فقدان ابنها الثاني، موضحةً أنَّ حالتها الصحية السيئة كانت السبب الرئيس في وفاة ابنها.

وأكدت ميريام أنّه في يوم 7 يوليو 2017 علِمت بحملِها بمولودها الثاني، لكن بسبب معاناتها خلال تلك الفترة مشاكل صحيَّة لم يكتمل الحمل، وتعرضت للإجهاض.