فيديو عفوي لريم البارودي وزينة: “اللي مش عجبه يروح يشرب من البحر”

أثارت الفنانتان ريم البارودي وزينة ومعهما شقيقة الأخيرة مصممة الأزياء ياسمين رضا، الجدل بعد نشر الأولى مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي على “إنستغرام”، ظهرن فيه وهن يرقصن، وعلقت البارودي عليه قائلة: “واللي مش عاجبه يروح يشرب من البحر”.

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير الذين تساءلوا عن المقصود من هذا الفيديو، خاصة في وجود زينة وشقيقتها، وهو ما جعل الكثيرين يخمنون ان المقصود بالفيديو هو الفنان أحمد عز لما بينه وبين الشقيقتين من خلافات وقضايا.

كما علق الكثيرون متمنين لهن السعادة بقولهم: “ربنا يفرحكم دائما يارب”، و”ربنا يسعدكم ويعوضكم كل خير يارب”ـ يذكر أن ريم البارودي نجاحاً كبيراً من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل “قيد عائلي” بطولة ميرفت أمين، وصلاح عبد الله، فيما تمر زينة بحالة من السعادة والانتشاء الفني بعد نجاح فيلمها الأخير “الفلوس” الي شاركت في بطولته بجوار الفنان تامر حسني، ومعهما خالد الصاوي وعائشة بن أحمد.